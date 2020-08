एनएससीएन ने केंद्र से नागा राष्ट्रीय ध्वज व संविधान को मान्यता देने की मांग

(Assam News ) एनएससीएन (आईएम) गुट के नेता थुंगालेंग मुइवा (NSCN ) ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार (NSCN waring to Centre ) को चेतावनी देते हुए कहा है कि नागालैंड का भारत (Nagaland not merger in India ) में विलय नहीं हो सकता, भारत के साथ सहअस्तित्व संभव है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के प्रमुख थुइंगलेंग मुइवा के नेतृत्व में नागा समुदाय ने स्वतंत्रता दिवस को नागा स्वतंत्रता दिवस की 74 वीं वर्षगांठ के तौर पर 14 अगस्त को मनाया।