कोरोना-लॉक डाउन के इस दौर में भी लूटने में पीछे नहीं रहे अफसर

( Assam News) देश जहां कोरोना और लॉक डाउन ( Lock down ) के सकंट से जूझ रहा है, वहीं भ्रष्टाचारी (Corruption ) इस हालत में भी जहां मौका ( Officers in involve in Crores scam ) लगे दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। असम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( Prime minister Farmer scheme ) योजना में सैकड़ों करोड़ के घोटाले में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।