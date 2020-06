ऑयल इंडिया कंपनी के तेल के कुए में लगी भीषण आग

(Assam News) ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया के तेल के (Fire in Oild India's well ) कुए में भीषण आग लग गई। इस कुए पिछले करीब दो सप्ताह से गैस का ( Gas leakage since last two weeks ) रिसाव हो रहा था। आग की विकरालता (High flame of fire ) का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुंए से निकली लपटें करीब दो किलोमीटर तक दिखाई दे रही हैं।