असम में ऑयल इंडिया के तेल के कुए में विस्फोट, आबादी क्षेत्र खाली कराया

(Assam News ) असम के तिनसुकिया जिले स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल इंडिया लिमिटेड (ऑयल) के एक तेल कुए में विस्फोट (ब्लोआउट) होने ( Explosion in oil well of Oil India ) के बाद संयंत्र के आस-पास स्थित आबादी क्षेत्र को खाली कराने का काम शुरू हो गया है। विस्फोट के असर से डिबू्र सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के (Enviroment damaged) पास एक झील में कथित तौर पर मछलियों और डॉल्फिन की मौत हो गई।