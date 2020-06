असम में तेल के कुए में आग जारी, विशेषज्ञों ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट

(Asssam News ) तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया के तेल के कुए में लगी (Fire in Oil India's well ) आग जारी है। हालांकि आस-पास फैली आग पर काबू पाने के बाद आम लोगों के फिलहाल खतरा टल गया है। इस अग्निकांड की जांच के बाद सिंगापुर के तथा अन्य विशेषज्ञों ने (Sepcialist submit report to Centre) केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है।