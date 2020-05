खुल जा सिम-सिम की तरह एक मिस कॉल से खुल जाएंगे घर-परिवार के लिए द्वार

( Assam News ) असम सरकार ने रविवार ( Relaxaion in lock down ) से सिक्किम ( Except Sikkim ) को छोड़कर पूर्वोत्तर ( North-East States ) के अन्य राज्यों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। रविवार से ( Assam open door for NE states ) सिक्किम को छोड़कर पूवोज़्त्तर के सभी राज्यों में फंसे असम के लोग बिना कोई पास लिए ही असम आ पाएंगे। असम में शाम छह बजे के पहले पहुंचना होगा।