लॉक डाउन में गुपचुप में संरक्षित वन क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति, जंगल काट डाला

(Assam News )देश में लॉक डाउन (Lock down) से जहां पर्यावरण में सुधार के संकेत मिले हैं, वहीं असम में रिजर्व वन क्षेत्र ( Assam reserve forest ) में कोयला खनन की अनुमति ( Permission of coal mining in forest reserve ) देकर जंगल का सफाया कर दिया गया। असम का दिहिंग पाटकाई अभ्यारण्य में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) ने 98.59 हेक्टेयर जमीन में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की है।