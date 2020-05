मस्जिद से पुलिस पर हमला करने वाले 20 हमलावरों को पुलिस ने धरदबोचा

( Assam News ) असम सरकार ने लॉक डाउन ( Lock down violation ) के दौरान रमजान की नमाज ( Police arrested 20 Namji ) अता करने के लिए एकत्र हुए ( Prayer assembling in Mosque ) नमाजियों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस पर हमला ( Namaji attack on police ) करने के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मस्जिद का इमाम व एक महिला भी शामिल है।