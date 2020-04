लॉक डाउन जैसा हालात में देश मणिपुर से सीख ले सकता है

( Manipur News ) मणिपुर जैसा छोटा और आदिवासी बाहुल्य राज्य देश को क्या सिखा सकता है? सिखा सकता है बशर्ते यदि देश सीखने ( Country can learn from Manipur ) को तैयार हो। कोरोना के कारण लॉक डाउन ( Lock down ) में जहां देश में कई स्थानों पर न सिर्फ लॉक डाउन का उल्लंघन बल्कि सरकारी रसद सामग्री मे बंदरबाट और हेराफेरी की सूचनाएं आ रही हैं, वहीं मणिपुर में अलग ही शालीन और उदारता का नजारा देखने को मिल रहा है।