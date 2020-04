हैरी पॉटर की जादुई दुनिया अरुणांचल प्रदेश में हकीकत में बदल गई

( Harry Potter News) हैरी पाटर की जादुई दुनिया ( The magical world of Harry Potter ) बेशक हकीकत नहीं हो किन्तु अरुणांचल प्रदेश ( Arunchal Pradesh ) में इस काल्पनिक दुनिया को हकीकत का जामा पहनाने की कोशिश की गई है। इस प्रदेश में विश्व में एक नए किस्म के सांप ( Discover news species of snake) की प्रजाति पाई गई है। इसका नाम हैरी पॉटर के हॉगवार्टस स्कूल के संस्थापकों में से एक सलजर स्लिथेरीन के नाम पर रखा गया है।