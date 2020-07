संयुक्त राष्ट्रसंघ ने असम में बाढ़ की विभीषिका में मदद के लिए बढ़ाया हाथ

(Assam News ) भयानक बाढ़ की (Flood in Assam ) विपदा से जूझ रहे असम की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने पेशकस (UNO proposal for help ) की है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि असम बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। करीब 40 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढज़नित हादसों में 189 लोगों की मौत हो चुकी है।