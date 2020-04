मानवता की ऐसी अद्भुत मिसाल कायम करने से पहले हजार बार सोचना पड़ेगा

गरीब ठेलेवाले ( Poor ricksha puller human story ) गौतम दास ने ऐसा काम कर दिखाया जिसे करने से पहले सभी आय वर्ग के लोग हजार ( Think thousand times about this kind of humanity ) बार सोचेंगे। ( Pain of Poors ) दूसरों के दर्द को देखकर गौतम की इंसानियत न सिर्फ जाग उठी बल्कि जीवन भर की खून-पसीने की गाढ़ी ( Charity life's income ) कमाई गरीबों के लिए लगा दी।