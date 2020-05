इस कोरोना योद्धा ने भावनाओं से परे कायम की सेवा की मिसाल

(Assam News) कोरोना योद्धाओं (Corona warrior ) के साहस के किस्से देश भर में मौजूद हैं। ऐसे भी योद्धा हैं जिन्होंने विवाह शुभ अवसर पर भी भावनाओं ( Aside the emotions for service ) को भी एकतरफ रखकर कोरोना संक्रमितों की सेवाएं की हैं। ऐसी ही एक बहादुर नर्स है ओली बर्मन। असम के नलबाड़ी जिले की रहने वाली ओली ने का त्याग ही है कि विवाह के अगले ही दिन वापस मरीजों की सेवा में जुट गई।