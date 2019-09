Special: मेघालय का खासी समुदाय मेहमान की नजर से इसलिए छुपाता हैं झाड़ू...

Tradition of Khasi Community: मेघालय के खासी समुदाय (Khasi Community of Meghalaya ) में झाड़ू को मेहमान की नजर से छपाने (Hides the broom from the eyes) की परंपरा है। मेघालय में कुछ लोग इस प्रथा को जानते हैं लेकिन कुछ लोग बिना जानें भी परंपरा का पालन कर रहे हैं।