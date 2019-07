Assam Floods: काजीरंगा नेशनल उद्यान में बढ़ता जा रहा पानी, बहने लगे जानवर, देखें वीडियो

(गुवाहाटी,राजीव कुमार): ऊपरी असम में बाढ़ ( Assam Floods ) की स्थिति गंभीर हुई तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ( Kaziranga National Park ) के जीव-जंतु बचने के लिए सुरक्षित स्थानों को आए। वहीं पानी ज्यादा होने से कई जानवर पानी के बहाव में बहने लगे। बचाव कार्य में लगी टीम ने मशक्कत से इन्हें बाहर निकाला।

बहने लगे बड़े-बड़े जानवर

#WATCH : Rescue team saves rhino calf from drowning in the water at Kaziranga National Park. #AssamFloods pic.twitter.com/4gp9KCUbXm

घर में आराम करता मिला बाघ

Assam: A Bengal Tiger found sitting on a bed in a house in flood hit Harmati area of Kaziranga. Forest officials have reached the spot. #AssamFloods pic.twitter.com/Sv0wFhH8Ke