Video: CAA विरोधी खामोश, PM मोदी के स्वागत को आतुर कोकराझाड़, हजारों दीयों से रोशन हुईं सड़कें,

(गुवाहाटी,राजीव कुमार): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोकराझाड़ में बोड़ो समझौते के विजय उत्सव में हिस्सा लेंगे। असम सरकार, समझौता करने वाले संगठनों ने उत्सव का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चार स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी बीच बुधवार देर रात गुवाहाटी के पलटन बाजार में दो आईईडी बरामद किए गए। गनिमत रही कि वक्त रहते इसका पता चल गया नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इधर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोकराझाड़ निवासी किस कदर आतुर है यह दर्शाते हुए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं।

उल्फा-आई सदस्य गिरफ्तार

दरअसल तीन फरवरी को तिनसुकिया में यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के सदस्य रक्ति गोगोई को गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर यह आईईडी बरामद किए गए। गुवाहाटी पुलिस अब रक्ति को गुवाहाटी लाकर पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले उल्फा विस्फोट कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा है। इधर प्रधानमंत्री की यात्रा पर सीएए विरोधी किसी भी संगठन ने आपत्ति नहीं जताई है। वैसे यह आयोजन बीटीएडी इलाके में होगा। बीटीएडी इलाका सीएए के दायरे से बाहर है। गैर बोड़ो संगठन ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दिन बंद का आह्वान किया था। पर सरकार के बातचीत के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया। राज्य के वित्त मंत्री डॉ.हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रधानमंत्री से बात कर उल्फा से बातचीत के विषय में दिशा-निर्देश लिए जाएंगे। मालूम हो कि राज्य सरकार ने उल्फा नेता परेश बरुवा को बातचीत के लिए आने का न्योता दिया है। लेकिन वे संप्रभुता की मांग पर चर्चा के लिए अड़े हैं। इसलिए बातचीत में गतिरोध है। लेकिन आशा जताई जा रही है कि अप्रेल के बोहाग बिहू के दौरान अच्छी खबर आएगी।

