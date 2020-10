जिनके कदम शराब व ड्रग्स से लडख़ड़ाते थे, अब उन कदमों में फुटबाल थिरकती है

जिनके कदम शराब व ड्रग्स से लडख़ड़ाते थे, अब उन कदमों में फुटबाल थिरकती है

(Assam News ) देश के लिए (Guwahati News ) अपना कर्तव्य निभाने (Duty for country ) वाले कभी भी परिस्थि तियां नहीं देखते। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपना फर्ज निभाने का रास्ता निकाल लेते हैं। सुदूर नागालैंड के बॉर्डर पर बसे (Border village of Nagaland ) एक गांव में लिरोथांग इसी जुनून में लगे हुए है कि युवाओं को सही दिशा कैसे दी जाए। जिन युवाओं के कदम (Now football danceing on footstpes ) शराब के नशे में लडख़ड़ाते थे, उन्हीं कदमों अब फुटबाल थिरकने लगी है।