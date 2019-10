122 साल का हुआ ये स्कूल, मुकेश अंबानी और सलमान खान रहे हैं यहां के स्टूडेंट, खेलने के लिए हैं 22 मैदान

ग्वालियर/ इंडिया में ऐसे कई स्कूल हैं, जिनकी चर्चा फीस की वजह से होती है। उन स्कूलों की फीस हजारों नहीं लाखों में होती है। जहां आमलोग अपने बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए सोच भी नहीं सकते। लेकिन लोगों की चाहत जरूर होती है कि आखिर उन स्कूलों की फीस कितनी होती है। उन्हीं में से एक ग्वालियर स्थित सिंधिया स्कूल भी है। जिसकी फीस लाखों में है। 18 अक्टूबर को इस स्कूल के स्थापना के 122 साल हो गए हैं।

सिंधिया स्कूल की चर्चा फीस के साथ-साथ इसके हाईप्रोफाइल स्टूडेंट की वजह से भी होती है। यहां बिजनेस टायकुन मुकेश अंबानी से लेकर अभिनेता सलमान खान तक ने पढ़ाई की है। स्कूल के 122 साल हो गए हैं, इस अवसर पर हम आपको स्कूल की फीस के बारे में बताते हैं। यहां फीस की दो कैटोगेरी होती है। भारतीय छात्रों के लिए अलग और विदेशी छात्रों के लिए अलग फीस है।

Congratulations Scindians !

We're 122 years stronger! Many more to go.



Let's all commemorate the legacy, and reiterate the promise of upholding our age-old values. https://t.co/tGb9jzshyK