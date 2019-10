दिवाली पर दो गुना बढ़ सकता है प्रदूषण, तापमान कम होने से ज्यादा खतरनाक

5 days monitoring of pollution in gwalior on diwali: इस बार दीपावली पर पिछले वर्षों की अपेक्षा तापमान कम है, इसलिए प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक रहेगा।