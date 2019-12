ये आदमी बना इस महिला के आंसूओं की वजह, खबर पढ़ कर हैरान रह जाएंगे आप

accused man found in cctv in theft case of shivpuri city : देर रात पुलिस ने चोरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया युुवक ने चोरी की इस वारदात को अंजाम एक अन्य युवक की मदद से दिया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।