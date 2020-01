जितना चाहे उतना ले जाओ तेजाब, कोई रोक टोक नहीं कोई कागज भी नहीं दिखाना

acid selling openly in shivpuri administration have no idea : बैटरी वालों की दुकान पर जहां ऑर्डर पर नमक का तेजाब के अलावा गंधक का तेजाब का स्टॉक सप्लाई किया जा रहा है