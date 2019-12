शहर में बन रहा पहला एक्यूप्रेशर पार्क, नए साल के पहले हफ्ते में शहर को मिलेगी नए सौगात

acupressure park under process for people of sheopur city : आज शहर और नगरों में सुबह-शाम भ्रमण के लिये लोगों को दूर या यातायात भरी सड़कों पर जाना पड़ता है, फिर भी शुद्ध स्वास्थ्यवद्र्धक वायु नहीं मिलती है