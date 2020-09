अडानी ग्रुप ने दिया फ्लाइट का टिकट, 1176 किमी. स्कूटी से गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने लाया था 'स्कूटी मैन'

ग्वालियर। मुश्किलों भरा सफर पार करके 1176 किमी. का स्कूटी से पत्नी को परीक्षा दिलाने लाए धनंजय की हर कोई तारीफ कर रहा है। बीते दिनों उनकी मदद के लिए देश के प्रमुख उद्योगों में से एक अडानी ग्रुप ने पत्नी की पढ़ाई के प्रति धनंजय के जज्बे को देखते हुए उन्हें सलाम किया था और उनकी मदद करने की पेशकश की थी। वहीं अब समूह द्वारा दंपति को रिटर्न एयर टिकट दे दिया गया है। एयर टिकट मिलने के बाद पति धनंजय मांझी ने कहा कि वह कभी भी प्‍लेन में नहीं चढ़े हैं। यह उनके लिए काफी खुशी की बात है। साथ ही धनंजय ने टिकट देने वाले अडानी ग्रुप को धन्यवाद दिया है।

Madhya Pradesh: A couple, who reached Gwalior from Godda in Jharkhand on a scooter to appear in an exam, has been given return air tickets by a corporate group. Dhananjay, the man says, "We never boarded a plane in our lives. We thank them for the support." (06.09.2020) pic.twitter.com/Er8pAUhcnl