adulterated spices ऐसा मसाला किया जा रहा था तैयार जो स्वाद की वजाए बीमार कर दे, क्या मिलाता था माफिया, जानें पूरा मामला

ग्वालियरPublished: Feb 17, 2024 10:15:59 pm Submitted by: Balbir Rawat

Adulterated spices: Such a spice was being prepared which would cause illness instead of taste, what did the mafia add, know the whole matter.

Adulterated spices: Such a spice was being prepared which would cause illness instead of taste, what did the mafia add, know the whole matter.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को मुरार में मिलावटी मसाला तैयार करने वाले पिसाई केंद्र पर छापा मारा। यहां से लाल रंग के खाली डिब्बे व चावल मिला। लाल रंग मिर्ची में मिलाया जा रहा था। चावल मिलाकर धनिया व हल्दी तैयार की जा रही थी। दल ने 2 लाख 9 हजार रुपए का सामान जब्त कर पिसाई केंद्र को सील्ड कर दिया। यहां से 9 नमूने लिए गए। टीम को देखकर पिसाई केंद्र का संचालक ताला लगाकर भाग रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पुलिस को बुलाकर केंद्र को खुलवाया गया।