World Meteorological Day अप्रैल व मई में प्रचंड गर्मी का अलर्ट, तापमान इतना ऊपर जाएगा कि पेड़, पौधे व इंसान भी झुलस जाएंगे

Published: Mar 23, 2024

सीवियर हीट वेब, व हीट वेब करना पड़ेगा सामना

दक्षिण पश्चिमी हवाएं लाएंगी अपने साथ भीषण गर्मी







जलवायु में आ रहे परिवर्तन से पूरी दुनिया चिंतित है। इस परिवर्तन का हल मौसम पर असर पड़ा है। मानसून सीजन में सूखा और बेमौसम भारी बारिश जैसी स्थितियां बन रही है। परिवर्तन का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। ग्वालियर-चंबल अंचल भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस बार सर्दी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन सर्दी की तुलना में गर्मी ज्यादा कहर बरपाएगी। ग्वालियर में अप्रैल में 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है, जबकि मई में 47 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छुएगा। भिंड व दतिया में 48 डिग्री सेल्यिस तक तापमान पहुंच सकता है। लोगों को हीट वेब, सीवियर हीट वेब का सामना करना पड़ेगा। इसके दिन अधिक रहेंगे। इस कारण गर्मी का असर भी ज्यादा रहेगा।

मौसम विभाग ने अप्रैल व मर्ई में पडऩे वाली गर्मी का पूर्वानुमान जारी किया है। दोनों महीनों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा सकता है। पखवाड़े (15) के हिसाब से तापमान का पूर्वानुमान जारी किया है। इस साल की गर्मी रिकॉर्ड बनाएगी। राजस्थान की गर्म हवा के चपेट में पूरा अंचल रहेगा।

इन कारणों से पड़ेगी गर्मी प्रशांत महासागर में अल नीनो कमजोर रूप में सक्रिय है। इसके सक्रिय होने से भीषण गर्मी होती है। यही वजह है कि इस बार गर्मी ज्यादा रहेगी।

ग्वालियर चंबल अंचल में दक्षिण पश्चिम व पश्चिम पूर्व हवा का प्रभाव रहेगा। यह हवा अपने साथ गर्मी लेकर आती है।

गर्म हवा व सूरज की जुगल बंदी से भीषण गर्मी रहेगी। आसमान से आग बरेसगी। दिन का तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर भी रह सकता है। इस थीम पर मनेगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस

जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है। इसको लेकर हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दौरान लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। इस बार के मौसम दिवस पर जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में (फ्रंटलाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन) है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने का काम किया जा सके। रेलवे, स्मार्ट सिटी, हाईवे सहित अन्य प्रोजेक्ट में पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। मौसम विभाग ने पखवाड़े के हिसाब से तापमान दर्ज होने का पूर्वानुमान जताया है

महीना ग्वालियर दतिया मुरैना शिवपुरी श्योपुर भिंड

अप्रैल

पहला पखवाड़ा 42-43 44-45 42-44 40-42 42-43 43-44

दूसरा पखवाड़ा 44-46 47 44-46 42-45 44-46 45-47 मई

पहला पखवाड़ा 47 47 47 42-45 47-48 47-48

दूसरा पखवाड़ा 47 47 47 46-47 48 48

(तापमान डिग्री सेल्सियस में है।)

जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में समानता नहीं रही है। मानसून सीजन में सूखा पड़ रहा है और सर्दी में मानसून जैसी बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिमी हवा की वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में भीषण गर्मी रहेगी। तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा।

