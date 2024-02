Artificial Intelligence ने खोली जमीनों की असली कीमत, अधिक प्लॉटिंग वाली जगह पर कलेक्टर गाइड लाइन करेगी जेब ढीली

एआइ से तैयार हुआ गाइड लाइन का प्रस्ताव, इसलिए बढ़ोतरी 5 से 60 फीसदी तक बताई

अचल संपत्तियों की गाइड लाइन पर आपत्ति व सुझाव 3 मार्च तक मांगे

जिला मूल्यांकन समिति की प्रारंभिक बैठक में सोमवार को उप मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव पढक़र सुनाए गए। इस बार कलेक्टर गाइड लाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)(संपदा-2) से तैयार किया गया है। एआइ ने गाइड से अधिक पर हुए दस्तावेजों की जानकारी दी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर गाइड लाइन के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। जो प्रस्ताव दिया है, उसमें 5 से 60 फीसदी के बढ़ोतरी मिली है। इस बार औसतन 25 फीसदी तक बढ़ोती संभावित है। अब कलेक्टर गाइड लाइन पर 3 मार्च तक आम लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं। सुझाव व आपत्ति के बाद बढ़ोतरी की वास्तव आंकड़ा सामने आएगा कि औसतन कितनी बढ़ोतरी हो रही है।

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 की विसंगतियों को दूर करने पर विचार विमर्श हुआ। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने वरिष्ठ जिला पंजीयक को निर्देश दिए कि आमजन से विधिवत सुझाव व आपत्तियां प्राप्त कर गाइड लाइन के प्रस्तावों को अंतिम रूप दें। उप जिला मूल्याकंन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में आमजन 3 मार्च तक अपने सुझाव व आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। जिला पंजीयक कार्यालय, उप पंजीयक कार्यालय वृत-1, वृत-2, डबरा व उप पंजीयक कार्यालय भितरवार में देख सकते हैं। साथ ही एनआइसी की वेबसाइड https://gwalior.nic.in पर इन गाइड लाइन के प्रस्तावों का अवलोकन किया जा सकता है। ज्ञात है कि संपदा-2 सॉफ्टवेयर एआइ के तहत कार्य कर रहा है। यह प्रस्ताव पढक़र सुनाए गए ग्वालियर में रियल स्टेट में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण ग्वालियर में गाइड लाइन से भी अधिक पर दस्तावेज पंजीकृत हुए हैं।

जहां पर मल्टी, कॉलोनी बन रही है। उन जगहों पर बिल्डर, आम लोगों से पूछकर रेट लिए गए हैं। आसपास व्यवसायिक गतिविधि को भी ध्यान में रखकर गाइड लाइन तैयार की गए हैं।

संपदा-2 ने जो आंकड़े दिए हैं, उनको ही आधार मानकर गाइड लाइन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। गाइड लाइन में कुलैथ को शामिल किया गया है। शहर व जिले में कुल लोकेशन शहर व जिले में कुल लोकेशन ग्वालियर- 1984 डबरा- 475 भितरवार- 322 -उप मूल्यांकन समिति के प्रस्तावों को पढक़र सुना गया है। 3 मार्च तक सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं। एआइ से गाइड लाइन के प्रस्ताव तय किए गए हैं। गाइड लाइन में समानता लाई जाएगी। दिनेश गौतम, वरिष्ठ जिला पंजीयक पढ़ना जारी रखे