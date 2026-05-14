पीएम मोदी की अपील के बावजूद 100 कारों का काफिला निकाला, भाजपा ने कर दी नेताजी की छुट्टी

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि समाचार-पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि कल दिनांक 13 मई को आपके नेतृत्व में ग्वालियर से सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ भिंड तक किसान मोर्चा की रैली का आयोजन किया गया था। आपका यह कार्यमाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत के लिए की गई अपील की अवहेलना है। प्रदेश संगठन ने आपके इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। अतः प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार सज्जन सिंह यादव जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भिंड की नियुक्ति निरस्त की जाती है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने काफिले के वाहनों की संख्या घटा दी है, वहीं विश्वास सारंग समेत अन्य मंत्री भी अपने बेड़े में वाहनों की संख्या कम कर रहे हैं। कई नेता ई-रिक्शा, पब्लिट ट्रांसपोर्ट या साइकिल से दफ्तर जाकर ऊर्जा बचाने का संदेश दे रहे हैं।