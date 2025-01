नए साल पर बड़े बदलाव, ट्रेनों के बदले नंबर, संपदा-2 में आया नया अपडेट

रेलवे एक जनवरी से कुछ ट्रेनों के नंबर बदल(Big changes on New Year 2025) रहा है। इसके तहत ट्रेनों के नंबर के आगे से जीरो हट जाएगा। वहीं ट्रेन 14624 फिरोजपुर-सीओनी एक्सप्रेस 1 जनवरी से सुपरफास्ट हो जाएगी, जिसका नया नंबर 20424 होगा। ट्रेन का समय एक मार्च से लागू होगा।

01883 बीना- ग्वालियर पैसेंजर का नया नंबर 51883



01888 इटावा- ग्वालियर एक्सप्रेस का नया नंबर 51888



01889 ग्वालियर- इटावा एक्सप्रेस का नया नंबर 51890



01892 इटावा- ग्वालियर पैसेंजर का नया नंबर 64634



1891 ग्वालियर- इटावा पैसेंजर का नया नंबर 64633



01893 ग्वालियर-कैलारस पैसेंजर का नया नंबर 64635



01894 कैलारस- ग्वालियर पैसेंजर का नया नंबर 64636



01895 ग्वालियर- कैलारस पैसेंजर का नया नंबर 64637



01896 कैलारस- ग्वालियर पैसेंजर का नया नंबर 64638 होगा।



01897 ग्वालियर- कैलारस पैसेंजर का नया नंबर 64639 होगा।



अब शिफ्ट में बदलाव शहर में ई रिक्शा की शिफ्ट में 1 जनवरी से बदलाव(Big changes on New Year 2025) किया जाएगा। अब शहर में पीली पट्टी वाले ई-रिक्शा रात 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक और नीली पट्टी वाले ई-रिक्शा दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक चलेंगे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस व्यवस्था को लागू कराने के निर्देश ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं। दरअसल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अक्टूबर में ई रिक्शा को शिफ्ट में चलाने का फैसला लिया गया था। शिफ्ट में ई रिक्शा के चलने की वजह से उनकी संख्या कम हो गई। दो महीने बाद शिट में बदलाव का फैसला लिया गया था।