Big comment of Madhya Pradesh High Court: लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामले में विभाग रिकवरी एजेंट की तरह का काम रहा

ग्वालियरPublished: Mar 13, 2024 10:53:21 am Submitted by: Balbir Rawat

कोर्ट भी हैरान, कहा कि हजारों केस बना रहे, सजा सिर्फ 6 मामले में

मिलावट खोरी के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका में कल फिर सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने खाद्य विभाग की कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए कहा कि हजारों केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन सजा सिर्फ 6 केस में करा सके है। लोगों के स्वास्थ्य जुड़ा मामला है। ऐसे में मामले में विभाग रिकवरी एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इस स्पष्ट जानकारी पेश करते हुए बताएं कि कितने लोगों को दंडित कर सके हैं और मिलावट के मामले में बार-बार कितने लोग पकड़े गए हैं। इस मामले में 14 मार्च को सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस की बैंच में अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने खाद्य विभाग की ओर से पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश की। विभाग ने प्रदेश में मिलावट खोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया। प्रदेश में मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। दूध, दही, पनीर सहित अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। उनकी लैब में जांच कराई गई। जो सैंपल फेल हुए थे, उनसे 25 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। मानव जीवन के लिए जो सामग्री खतरनाक थी, उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां परिवाद दायर किया। 6 केसों में सजा हुई है। कोर्ट ने जुर्माना व 6 केसों में सजा सुनकर हैरानी जताई। सुनवाई के दौरान फूड सेफ्टी कमिश्नर सुदाम खाड़े भी मौजूद रहे। साथ ही हर जिले के खाद्य सुरक्षा निरीक्षक भी न्यायालय में मौजूद रहे। क्या है मामला दरअसल उमेश कुमार बोहरे ने हाईकोर्ट में ग्वालियर चंबल संभाग में दूध, दही, पनीर, मावा में मिलावट के कारोबार को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि दोनों संभाग में नकली पनीर, घी, मावा तैयार किया जा रहा है। पूरे देश में इसकी आपूर्ति की जा रही है। इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन मिलावट का कारोबार रोकने में नाकाम है। कोर्ट ने जनहित याचिका का दिशा निर्देशों के साथ जनहित याचिका का निराकरण कर दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने कोई कदम नहीं उठाए। इसके चलते अवमानना याचिका दायर की। 24 जनवरी 2024 को न्यायालय ने फूड सेफ्टी कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े को फटकार लगाते हुए कहा था कि जिस तरह से रेत माफिया हावी हो गया है, वह अधिकारियों के साथ क्या कर रहा है। यह सबके सामने है। मिलावट खोर भी बेकाबू होते जा रहे हैं। इन्हें संगठित होने से पहले रोकना होगा। प्रदेश में इतने सैंपल हुए फेल वर्ष सैंपल फेल 2021 16905 3553 2022 14510 2098 2023 14393 1036 पढ़ना जारी रखे