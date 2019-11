मारना चाहते थे मछलियां लेकिन बॉटल फटी और उड़ गए दोनों हाथ, 6 पहुंचे अस्पताल

blast in bottel in river six men injured badly in bhind: शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे 6 युवक पिकनिक मनाने के लिए उप्र-मप्र के बार्डर पर जालौन जिले की सीमा में भटपुरा गांव के पास पहुज नदी के किनारे गए थे।