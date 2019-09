पहले जलाया प्रेमिका का शव फिर फेंका तालाब में, जिससे करता था प्यार उसे उतारा मौत के घाट

boy friend killed his gf in anger in shivpuri: जानकारी के मुताबिक दो माह पूर्व 25 जुलाई 2019 को पचीपुरा तालाब में एक अज्ञात महिला का अधजला शव मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मृतका की पहचान 2 दिन बाद ज्योति आदिवासी 38 निवासी भीमपुर के रूप में हुई।