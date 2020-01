ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज ट्रैक : पांच स्टेशन होंगे कम, एक लाख से अधिक की आबादी पर होगा असर

broad gauge train route between gwalior to sheopur close soon : जिसमें घोसीपुरा, मोतीझील, मिलावली, थरा और सिकरौदा स्टेशन के नाम ब्रॉडगेज टै्रक की सूची से गायब हैं।