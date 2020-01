ग्वालियर मेले से कार खरीदने के पहले जरूर पढ़ें ये खबर नहीं तो हो जाएगी परेशानी

bs6 and bs4 engine based four wheeler in gwalior mela 2020 : बताया जाता है कि 2017 में जब बीएस-4 लागू हुआ था तो उस समय की परिस्थिति से सबक लेते हुए कंपनियों की ओर से ऐसा किया गया है।