CAA के समर्थन में सभा लेकर पैदल मार्च में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ

CAA support rally organizing in gwalior and lead by yogi adityanath : जीवायएमसी मैदान से दो बजे प्रारंभ होगी रैली, सीएए के समर्थन में सभा लेकर पैदल मार्च में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ