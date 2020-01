बोर्ड परिक्षाओं में CBSE और ICSE ने निकाला ये नया नियम, स्टूडेंट दे ध्यान नहीं तो हो जाएंगे परेशान

cbse and icse new rule for board exam : सभी केंद्रों पर घड़ी की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जाएगी। सभी परीक्षार्थियों को स्कूल यूनिफार्म में केंद्र पर आना होगा। हर छात्र को अपने स्कूल के पूरे यूनिफार्म में आना अनिवार्य है