छीमक-मोहना बनेंगे शहर, 933 लाख रुपए से 19045 लोगों को मिलेगा पानी

cheemak and mohna become developing as per city : जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए डबरा ब्लॉक के छीमक और घाटीगांव ब्लॉक के मोहना को शहर के रूप में विकसित किए जाने का प्लान तैयार है...