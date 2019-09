ग्वालियर के एक परिवार को सीएम कमलनाथ ने दिलाया भरोसा, गुंडे से परेशान होकर छोड़ रहे थे शहर

cm kamalnath order to Ig gwalior for helping family of gwalior: प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना को गंभीरता से लेकर ग्वालियर आईजी को निर्देश दिए हैं कि मनचले पर कड़ी कार्रवाई करो और बच्चियों का स्कूल जाना पुलिस सुनिश्चित करे।