Collector Guide Line चुनाव आचार संहिता बाद ही लागू होगी नई कलेक्टर गाइड लाइन, कल से शुरू होगा सर्वर

ग्वालियरPublished: Apr 02, 2024 11:25:52 am Submitted by: Balbir Rawat

Collector Guide Line New collector guide line will be implemented only after the election code of conduct, server will start from tomorrow

710 करोड़ का राजस्व मिला हैविभाग को

वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है, लेकिन सोमवार से नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू नहीं हुई है। चुनाव आचार संहिता के चलते महानिरीक्षक पंजीयन ने आगामी आदेश तक 2023-24 की गाइड लाइन पर ही दस्तावेज पंजीयन करने का आदेश दिया है। इस आदेश से लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। तीन महीने तक पुरानी गाइड लाइन पर ही रजिस्ट्री करा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पंजीयन विभाग का सर्वर 3 अप्रेल से शुरू होगा। इस दिन से अपनी रजिस्ट्री फिर से करा सकते हैं।

आचार संहिता लगने के पहले केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने नई कलेक्टर गाइड लाइन स्वीकृति दे दी थी और एक अप्रेल से गाइड लाइन लागू होनी थी। इस बार गाइड लाइन में काफी बढ़ोतरी की गई थी। गाइड लाइन की बढ़ोतरी का बोझ जेब पर न आए, उसके लिए लोगों कार्यालय में भीड़ रही। 25 मार्च के बाद से हर दिन 400 से अधिक रजिस्ट्री हुई। 31 मार्च को रात 12 बजे तक रजिस्ट्री की गई। 420 दस्तावेज पंजीकृत हुए। 2023-24 के वित्त वर्ष में विभाग को 710 करोड़ का राजस्व मिला है। अबतक सबसे अधिक राजस्व है। 7 हजार करोड़ के कारोबार की संभावना -2023-24 में रियल एस्टेट में करीब 7 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान है। राजस्व व दस्तावेज सबसे अधिक पंजीकृत हुए हैं। प्लॉट, फ्लैट, डुप्लेक्स व कृषि भूमि का क्रय विक्रय हुआ है। - 2024-25 की गाइड लाइन लागू होगी, उससे विभाग ने 200 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया है। विभाग को 900 करोड़ के राजस्व की संभावना है। 2019 में जुलाई में हुई गाइड लाइन लागू 2019 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। इस कारण नई गाइड लाइन जुलाई में लागू हो सकी थी। इस बार भी वैसी ही स्थिति बनी है। जुलाई से गाइड लागू होने की संभावना है। - 2024-25 की गाइड लाइन को बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत बनाया जान है। इसलिए गाइड लाइन को लागू करने से रोक दिया है। पिछले पांच साल में राजस्व की स्थिति वित्त वर्ष राजस्व 2019-20 367 2020-21 500 2021-22 458 2022-23 686 2023-24 710 (राजस्व करोड़ में है।)