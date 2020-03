पत्रिका की खबर पर बड़ी कार्रवाई : केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष सस्पेंड, पर्यवेक्षक हटाए

collector morena take action against cheating during board exam : पत्रिका ने 10 मार्च को ‘सीएस ने कहा, बच्चे जहां बैठे हैं, वहीं रहने दो, तुम तो बोर्ड पर लिख दो’, शीर्षक से खबर प्रकाशित कर प्रायमरी परीक्षा में सामूहिक नकल का खुलासा किया था।