MP HIGH COURT NEWS चौराहों पर करोड़ों खर्च हो रहे, मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसे नहीं, 68 साल में सीवेज सिस्टम नहीं सुधार पाए

ग्वालियर Published: Apr 05, 2024 11:05:38 am

Crores are being spent on intersections, no money for basic facilities, sewage system could not be improved in 68 years



आपके पहले भी धुरंधर अधिकारी आए, उन्होंने भी शहर के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पेपर वर्क किया है

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने चौराहों पर चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य को लेकर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि शहर के चौराहों को हम देख रहे हैं, उनके सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। सौंदर्यीकरण की वजाए मूलभूत सुविधाएं पर पैसा खर्च कीजिए। शहर में कितनी बार सीवर लाइन बन चुकी है, इसका रिकॉर्ड तो नगर निगम के पास होगा। स्टेट काल की लाइनें अभी चल रही हैं। यह तब की लाइनें थी, जब इंजीनियरिंग नहीं थी। आप लोग जो लाइन बना रहे हैं, कुछ ही सालों में टूट जाती है। आप 68 साल में आप सीवेज सिस्टम को लेकर कहां खड़े हैं। लाइनों में लीकेज है, लाइनें ध्वस्त हैं। लाइनें भी नहीं हैं। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह से कहा कि आपके पहले भी धुरंधर अधिकारी आए। उन्होंने भी शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ पेपर वर्क किया है। अब सब कुछ आदेश में लिखकर जाएंगे। लीपापोती नहीं चलेगी। कोर्ट की फटकार को सुनने के बाद अधिकारी बगलें झांकने लगे।

सिर्फ कागजी घोड़े दौडा रहे हैं कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका 2019 से चल रही है। पांच साल में स्वर्ण रेखा को लेकर कोई काम हुआ क्या। अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। नमामी गंगे के काम को लेकर सवाल किया कि क्या सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या हुआ। आयुक्त कहा कि 18 शहरों में ग्वालियर शामिल नहीं हो सका है। इस कारण फंड नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने कहा कि शहर इस लायक भी नहीं है कि उसकी देश के 18 शहरों में गिनती हो सके। 2012 में मास्टर प्लान आया था, तब भी सीवर का सर्वे किया गया था। उस वक्त अधिकारियों ने क्या किया। सिर्फ लीपापोती। कोर्ट को कितना मूर्ख बनाओगे। नौकरी में 35 साल हो गए, अब हमारा मार्ग दर्शन चाहिए नौकरी में 35 साल हो गए, अब हमारा मार्ग दर्शन चाहिए पीएचई के कार्यपालन यंत्री रामू शुक्ला सीवर नेटवर्क की जानकारी देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपका मार्गदर्शन चाहिए। अपनी याददाश्त से नेटवर्क के संबंध में जानकारी दे सकते हैं। कोर्ट: इंजीनियर की नौकरी करते हुए 35 साल हो गए। इस स्थिति में हमारा मार्गदर्शन चाहिए। आपकी याददाश्त को सुनने बैठ हैं। तुम्हारी याददाश्त पर खतरा दिख रहा है। बचपन में यहां आए थे और नाली देखी थी और नाली बन चुकी है। मिस्टर हर्ष सिंह आपका स्टाफ किसी काम काम का नहीं है। नगर निगम के एक और इंजीनियर आए। उन्होंने कहा कि मुझे एक महीना हुआ है। कोर्ट ने कहा कि आपको तो कुछ नहीं पता होगा। 180 दिन में हटा देंगे कचरा लैंड फिल साइट को लेकर आयुक्त ने बताया कि कचरे को हटाने का काम चल रहा है। 180 दिन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस समय सीमा में कचरे का निस्तारण कर दिया जाएगा। 180 दिन में हटा देंगे कचरा लैंड फिल साइट को लेकर आयुक्त ने बताया कि कचरे को हटाने का काम चल रहा है। 180 दिन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस समय सीमा में कचरे का निस्तारण कर दिया जाएगा। शहर का जो गीला कचरा जा रहा है, उसके लिए भी अलग से मशीन लगाई गई है। नाले में सीवर का पानी है या नहीं, होगी जांच अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने कुलदीप नर्सरी से निकलने वाले नाले का पानी स्वर्ण रेखा में मिलाया जा रहा है। इसके लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि उसमें सीवर का पानी नहीं है। तपोवन से जो पानी आता है, उसे लाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि सीवर का पानी नहीं है तो उसकी जांच करा लेते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि नगर निगम अधिकारी के साथ अधिवक्ता जाएं। वहां से पानी की दो बोतल भरें, उस पानी की जांच कराकर रिपोर्ट पेश करें। उसमें नाले का पानी है या सीवर का। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नाले में सीवर का पानी है या नहीं, होगी जांच अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने कुलदीप नर्सरी से निकलने वाले नाले का पानी स्वर्ण रेखा में मिलाया जा रहा है। इसके लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि उसमें सीवर का पानी नहीं है। तपोवन से जो पानी आता है, उसे लाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि सीवर का पानी नहीं है तो उसकी जांच करा लेते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि नगर निगम अधिकारी के साथ अधिवक्ता जाएं। वहां से पानी की दो बोतल भरें, उस पानी की जांच कराकर रिपोर्ट पेश करें। उसमें नाले का पानी है या सीवर का। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी को निर्देश दिए कि मंत्रालय से दिशा निर्देश हासिल करें, कि स्वर्ण रेखा के दोनों ओर लाइन डालने का फंड कितने दिनों में स्वीकृत हो जाएगा।

