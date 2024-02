ओलों का खतरा टला, कश्मीर की बर्फीली हवा से लौटी ठंडक, IMD aleart अब 26 के बाद छा सकते हैं बादल

ग्वालियरPublished: Feb 23, 2024 10:14:23 pm Submitted by: Balbir Rawat

Danger of hail averted, coldness returned due to icy wind of Kashmir, IMD alerts now clouds may cover after 26

जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है। इस वजह से शुक्रवार को आसमान साफ हो गया है। किसानों की फसलों से ओलों का खतरा टल गया। हवा का रुख उत्तर दिशा से होने से कश्मीर से बर्फीली ठंडक आना शुरू हो गई है। इससे दिन व रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया। जिससे ठंडक का अहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 24 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर 26 फरवरी से दिखेगा, जिससे बादल छाने की संभावना है।

अरब सागर व बंगाली खाड़ी से आ रही नमी के कारण शहर सहित अंचल का मौसम बिगड़ गया था। गरज-चमक के साथ बारिश हुई। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया था। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से सर्दी भी घट गई थी, लेकिन अब अचानक मौसम बदला है। सुबह से सर्द हवा चली, जिससे दिन में ठंडक रही। धूप की चुभन भी घट गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से 10.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे रात में भी सर्दी बढ़ी है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार जताए हैं। इस कारण आएगा मौसम में बदलाव - छत्तीसगढ़ के पास चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। यह अगले 48 घंटे में उत्तरी ओर खिसकेगा। इससे बंगाल की खाड़ी से नमी आना शुरू होगी। दूसरा चक्रवातीय घेरा तेलंगाना के पास बना है। - जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे अरब सागर से नमी आएगी। - अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आने पर 26 फरवरी को बादल छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान- 26.6 डिसे न्यूनतम तापमान-10.7 डिसेपारे की चाल समय तापमान 05:30 12.2 08:30 13.8 11:30 22.8 14:30 25.4 17:30 23.6 एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ पर बना चक्रवातीय घेरा पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर आएगा। इस चक्रवातीय घेरे का असर पूर्वी व दक्षिण मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगा। गुना अशोकनगर का भी मौसम प्रभावित होगा। ग्वालियर-चंबल के जिलों में ज्यादा असर नहीं है। डॉ वेदप्रकाश सिंह, रडार प्रभारी मौसम केंद्र भोपाल पढ़ना जारी रखे