तीन बच्चों की मां से प्रेम करता था युवक, पेड़ पर लटकते मिले दोनों के शव

dead body found of couple hanging on tree in sheopur : ग्राम अर्रोद निवासी भोलू उर्फ राजकुमार (22) पुत्र प्रकाश प्रजापति का पड़ोस में रहने वाली महिला राधा (23) पत्नी पंकज कुशवाह से प्रेम प्रसंग चल रहा था।