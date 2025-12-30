एक्सपायरी सोस की बोतल नष्ट कराई , बार-बार उपयोग किए गए तेल को नष्ट कराया

खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने देर शाम ग्वालियर व्यापार मेले में सैंपलिंग की कार्रवाई की। चलित खाद्य प्रयोगशाला में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्ट मशीन से सॉफ्टी सेंटर, रेस्टोरेंट और खजला बिक्री केंद्रों पर मावा, खाद्य तेल और घी की भी जांच की गई। जांच के दौरान भारद्वाज कैफे पर चार टोमेटो सॉस और पांच चिली सॉस की बोतलें एक्सपायरी पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। वहीं पूजा सुपर सॉफ्टी पर कढ़ाही में खाद्य तेल का तीन बार से अधिक उपयोग पाया गया, जिस पर करीब तीन लीटर तेल हटवाकर तत्काल नष्ट कराया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने गुप्ता भोजनालय से मसाले, खाद्य तेल, बर्फी और जीरा, जैन भेलपुरी व सुपर सॉफ्टी से बूंदी, सेब नमकीन और पीला सेब, पूजा सुपर सॉफ्टी से खाद्य तेल, लक्ष्मी भोजनालय से गुलाब जामुन, मसाले और तेल, न्यू बंशी वाला रेस्टोरेंट से मीठी व हरी चटनी; हरिद्वार वाला रेस्टोरेंट से मसाले और जीरा, शिव पापड़ भंडार से मसाला व खजला, माखनभोग रेस्टोरेंट से मसाले, खजला और पापड़, मुंबई वालों की शाही ड्रायफ्रूट से कुल्फी, गिर्राज सुपर सॉफ्टी (बॉम्बे वाले) से मिल्क पाउडर, भारद्वाज कैफे से सॉस, मसाले और नमकीन की मौके पर जांच की।