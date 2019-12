शीतलहर से बुरा हाल, फसलों पर पाले की आशंका, ठंड से एक दर्जन गोवंश की मौत

dozen of cow death in morena and crop runied by huge winter : सोमवार दोपहर में कुछ समय के लिए धूप निकली, लेकिन हवाएं चलने से लोगों को राहत महसूस नहीं हुई। कोहरे से कुछ राहत है। किसी दिन दिन के साथ रात में भी मौसम साफ हो गया और तापमान 1