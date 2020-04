JU के इतिहास में पहली बार किसी प्राध्यापक की तीसरी बार कुलसचिव के पद पर नियुक्ति

Dr. anand mishra appointed as registrar of ju third time : जबकि मार्च में कुलसचिव के पद पर नियुक्त हुए प्रो एपीएस चौहान को वापस उनके विभाग में भेज दिया गय है। कुलसचिव प्रो आनंद मिश्रा ने शनिवार की शाम को ही पद ग्रहण कर लिया।