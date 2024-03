Supreme Court's का आदेश भी नहीं जिला न्यायालय के जज ने, एक दिन पहले मिले स्टे के बाद भी जेल भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ चल रहे केस के विचारण पर पर लगाई रोक

एमपी एमएमएल कोर्ट में लंबित हैं धोखाधड़ी का केस लंबित

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में लंबित उस विचारण पर रोक लगा दी है, जिसमें दतिया विधायक राजेंद्र भारती व बैंक के कर्मचारी रघुवीर शरण आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट से रघुवीर शरण प्रजापति को 4 मार्च को स्टे मिल गया था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 मार्च को प्रजापति की गवाही दर्ज कर जेल भेज दिया। अब रघुवीर शरण की ओर से अब इसमें अवमानना का केस दायर करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क आदेश की जानकारी दी गई थी।



रघुवीर शरण प्रजापति ने खुद को आरोपी बनाए जाने के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन लगाया था, उसे एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद हाईरोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया कि वह इस केस में गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुए थे। बैंक में एफडी उन्होंने तैयार की थी। कोर्ट ने उन्हें ही आरोपी बना लिया है। एवीडेंस एक्ट की धारा 132 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति गवाह के रूप में उपस्थित होता है, उसे संरक्षण दिया जाए। उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एवीडेंस एक्ट की अनदेखी की गई है। गलत तरीके से रघुवीर शरण प्रजापति को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। न विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया। न हाईकोर्ट ने इसे देखा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद विचारण पर रोक लगा दी है। चार सप्ताह में जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक से जवाब मांगा है।

क्या है मामला

दरअसल जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक में राजेंद्र भारती के ट्रस्ट ने 10.50 लाख रुपए तीन साल के लिए जमा किए थे। इस जमा राशि पर 13.50 फीसदी ब्याज दिया जा रहा था। जमा राशि की अवधि को कांट छांट करके 10 व 15 साल कर दी। बैंक ने धोखाधड़ी का परिवाद दतिया में दायर किया था, लेकिन यह केस एमपीएमएल कोर्ट में स्थानांतरित हो गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो गया है। आरोपियों का बचाव साक्ष्य चल रहा है। ज्ञात है कि बैंक केस दर्ज कराने के लिए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद से अपराध संज्ञान में लिया गया था। पढ़ना जारी रखे