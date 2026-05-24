एक ही जमीन के कई सौदे: फर्जी रजिस्ट्री कर कंपनी संचालक से ठगे 34.50 लाख

ग्वालियर. जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला University Police Station क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक कंपनी संचालक को कृषि भूमि बेचने के नाम पर 34 लाख 50 हजार रुपए की चपत लगा दी गई। आरोपी ने जिस जमीन का सौदा किया, उसका बड़ा हिस्सा पहले ही अन्य लोगों को बेच चुका था। इतना ही नहीं, बाद में सरकारी रिकॉर्ड में यह भी सामने आया कि संबंधित जमीन आरोपी के नाम पर थी ही नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।