CAA संशोधन को लेकर FB पर पोस्ट, छात्रा और भाजपा कार्यकर्ता पर FIR दर्ज

FIR against bjp worker and girl student on post related to CAA : क्राइम ब्रांच टीआइ दामोदर गुप्ता ने बताया नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाडऩे की कोशिश नहीं हो