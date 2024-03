संघ व भाजपा के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दोषमुक्त

ग्वालियर Published: Mar 12, 2024

कोर्ट ने कहा कि बयान देना प्रमाणित, पर मानहानि का केस नहीं बनता है।

ग्वालियर। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट से मानहानि केस में बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने उस मामले में दोषमुक्त कर दिया, जिसमें 2019 में दिग्विजय सिंह ने संघ व भाजपा पर विवादित बयान दिया था। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के बयान प्रमाणित हो रहे हैं, लेकिन धारा 499 (9) के अंतर्गत मामला नहीं बन रहा है। इस कारण मानहानि का केस नहीं बनता है।

2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल पर आरोप लगाया था कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से रुपए लेकर भारत की जासूसी करते हैं। इस बयान को लेकर अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है। इस पूरे मामले में परिवादी के प्रति परीक्षण पूरा हो गया था। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बचाव साक्ष्य हुए। उन्होंने ग्वालियर पूर्व से विधायक सतीश सिकरवार को भी बयान के लिए बुलाया। क्योंकि अवधेश सिंह भदौरिया को भाजपा का आमंत्रित सदस्य सतीश सिकरवार ने नियुक्त किया था। सतीश भाजपा छोडक़र कांग्रेस में आ गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य के संबंध में सतीश सिकरवार कुछ नहीं बता पाए थे। विधायक ने बताया था कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष हटने के बाद कार्यकारिणी भंग हो जाती है। दिग्विजय सिंह का बचाव साक्ष्य पूरा होने के बाद न्यायालय को तय करना था कि मानहानि का केस चलेगा या नहीं। साक्ष्य व बयानों को देखने के बाद पाया कि मानहानि प्रमाणित नहीं होती है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया। पढ़ना जारी रखे