पूर्व मुख्यमंत्री Digvijay Singh बोल गए सिंधिया को लेकर बड़ी बात, खुद को लोकसभा का प्रत्याशी भी नहीं बताया

ग्वालियरPublished: Feb 21, 2024 09:44:29 pm Submitted by: Balbir Rawat

Former Chief Minister Digvijay Singh said a big thing about Scindia, did not even call himself a Lok Sabha candidate

राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राज्यसभा में मेरा ढाई साल का कार्यकाल बचा है। मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनाव लडऩे के लिए कांग्रेस के पास कई उम्मीदवार है। हर बार की तरह युवा प्रत्याशी मैदान में रहेगा। भाजपा ईवीएम के सहारे है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में जाने के सवाल पर कहा कि यह मीडिया की उपज थी। क्या दिग्विजय सिंह के बारे में भी कमलनाथ जैसी कभी कोई खबर आएगी, इस सवाल के जवाब में कहा कि कि मैं दिग्विजय सिंह हूं। अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहूंगा।दिग्विजय सिंह बुधवार को सिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक लेने ग्वालियर आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने बताया कि 2 मार्च को राहुल गांधी की यात्रा मुरैना आएगी। मुरैना से ग्वालियर पहुंचेगी। किसान आंदोलन को लेकर कहा कि डेढ़ साल पहले किसानों से एमएसपी पर समझौता हुआ था, लेकिन डेढ साल में एमएसपी लागू करने की दिशा में कार्य नहीं किया। मोदी की गारंटी कभी पूरी नहीं होती है। उनको मोदी पर भरोसा नहीं है, इसलिए किसान आंदोलन करने के लिए विवश हुए हैं।

जितने भाजपा में नहीं गए, उससे ज्याद कांग्रेस में आए- कांग्रेस छोडक़र भाजपा में जा रहे कार्यकर्ताओं को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितने भाजपा लोग भाजपा में नहीं गए हैं। उससे ज्यादा कांग्रेस में आए हैं। पूर्व विधायक भी शामिल हैं। राहुल गांधी व वरुण गांधी चचेरे भाई हैं। इसलिए दोनों एक साथ हैं।- पश्चिम बंगाल में संवेदनशील घटना हुई है। इस घटना की घोर निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं भाजपा के लोग करते हैं तो भाजपा के लोग शांत हो जाते हैं। गुजरात का बिल्किस बानो प्रकरण देख लीजिए। बलात्कार को दोषियों को भाजपा के लोग माला पहना रहे थे।

चंडीगढ़ के महापौर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वह स्वागत योग्य है। बैलेट पर चोरी की गई थी। इसलिए पकड़ी गई। यदि ईवीएम पर होती तो पकड़ी नहीं जाती। पढ़ना जारी रखे